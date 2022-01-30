Франция обвинила российских наемников в грабеже Мали

Отношения между двумя странами резко ухудшились после того, как в августе 2020 года армия Мали во главе с полковником Ассими Гойта устроила государственный переворот.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил российскую ЧВК «Вагнера» в разграблении ресурсов Мали на фоне обострения напряженности между Парижем и военным правительством страны в последние недели, в том числе из-за судьбы европейских сил, развернутых в регионе для борьбы с вооруженными группировками.

Об этом сообщает aljazeera.com.

На прошлой неделе армия США подсчитала, что в штате Сахель находились сотни военнослужащих Вагнера, но правящая армия страны это отрицает. Отношения между двумя странами резко ухудшились после того, как в августе 2020 года армия Мали во главе с полковником Ассими Гойта устроила государственный переворот.

Бывшая колониальная держава Франция разместила тысячи военнослужащих в штате Сахель, который изо всех сил пытается сдержать восстание, впервые возникшее в 2012 году. Наемники Вагнера — «бывшие российские солдаты, вооруженные Россией и сопровождаемые российской логистикой», — сказал Ле Дриан.

«Они уже сейчас помогают себе ресурсами страны в обмен на защиту хунты. Они грабят Мали», — добавил он.

Организация Объединенных Наций, Франция и местные группы заявляют, что группа Вагнера также присутствует в Центральноафриканской Республике.

«Вагнер использует слабость некоторых государств, чтобы внедрить себя… для усиления влияния России в Африке», — добавил Ле Дриан.

Министр иностранных дел Франции не сказал, что произойдет с европейскими силами, развернутыми в этом районе для борьбы с вооруженными группировками, после того как правителям Мали удалось на этой неделе изгнать контингент датских войск.

Ранее Курсор сообщал, что французские войска покинули ключевую базу в Мали.

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