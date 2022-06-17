Галкин жестко высмеял путина и рассказал об ужасном будущем россии

Российский юморист, который выехал из рф и поддержал украинский народ в борьбе с агрессором, посмеялся над тем, как лидер страны-агрессора себя восхваляет.

Российский юморист Максим Галкин во время одного из своих концертов высмеял российского диктатора владимира путина* и его политику. Муж Аллы Пугачевой предложил путина, возведя 300-метровый бронзовый памятник.

Об этом пишет Telegram-канал «Быстрый фокус«.

Галкин пошутим, что памятник должен быть никак не меньше, ведь на нем должна быть изображена подводная лодка в натуральную величину, на ней батискаф, на нем истребитель, на истребителе Лада Калина. Кроме того, «на Ладе Калине стоит путин в кимоно, в хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой — журавли». Сам монумент держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, а над ними золотая надпись «нравится, не нравится — терпи меня красавица».

Эта шутка очень понравилась поклонникам Галкина и пользователям соцсетей. Помимо этого, пародист заявил, что с российского рынка уходят западные компании и будущее у рф будет очень мрачное. Он подчеркнул, что с уходом LEGO испарилась последняя надежда на изготовление качественных самолетов в рф.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!