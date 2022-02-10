Госдепартамент одобрил возможную продажу военной техники Иордании на 70 млн долларов

Эта сделка происходит на фоне трех дополнительных продаж вооружений, о которых было объявлено на прошлой неделе. Министерство обороны уведомило Конгресс о еще одной возможной продаже 16 самолетов F-16 C/D Block 70, сумма сделки оценивается в 4,21 миллиарда долларов.

Во вторник Государственный департамент одобрил возможную продажу иностранного оружия Иордании. По данным Бюро военно-политических вопросов (PM) Госдепартамента, сделка на сумму 70 миллионов долларов США будет включать управляемые системы залпового огня, альтернативные боеголовки, унитарные ракетные капсулы и сопутствующее оборудование.

Об этом пишет JPost.

«Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомляющую Конгресс о возможной продаже», — говорится в заявлении Госдепартамента. Запрос Иордании включал 114 управляемых реактивных систем залпового огня, унитарные взрывчатые вещества, ракеты с трехрежимным взрывателем (m31) и 114 тренировочных ракет уменьшенной дальности.

Сделка также включает вспомогательное оборудование, публикации и технические данные, обучение и оснащение персонала, а также другие логистические услуги.

«Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая повысить безопасность крупного союзника, не входящего в НАТО, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении премьер-министра.

Курсор ранее сообщал, что армия Иордании уничтожила 27 контрабандистов, пытавшихся переправить наркотики через границу с Сирией. Сообщается, что армия Иордании ликвидировала 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу со стороны Сирии и доставить в страну большое количество наркотических веществ.

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