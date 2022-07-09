Греция хочет использовать израильскую технологию, чтобы защищаться от беспилотников

Греция хочет обеспечить себе защиту от турецких беспилотников с помощью системы Drone Dome, которая помогает их глушить и сбивать.

Для Греции модифицировали систему Drone Dome, которая поможет сбивать турецкие беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2.

Об этом рассказал корреспондент греческой газеты Kathimerini Василис Недос.

Согласно информации, полученной из разных источников, Греция тайно разворачивает новую систему противовоздушной обороны, которая использует израильские технологии. Ее главная задача состоит в том, чтобы «ослепить» вражеские беспилотники и не дать им выполнить миссию над островами в Эгейском море.

Сообщается, что программа Drone Dome позволяет нарушить запрограммированный маршрут дрона, а также прервать его связь с оператором.

Журналист отметил, что новую противовоздушную систему разворачивают на островах и в критических точках стран в условиях полной секретности. Она способна эффективна бороться со знаменитыми турецкими БПЛА Bayraktar TB2, а также с ANKA-S.

У этой системы защиты аналогичные характеристики, как и у израильской Drone Dome, но она адаптирована к географическому рельефу Греции, в частности островам в Эгейском море и соседних регионах.

Drone Dome — система защиты от беспилотников, которая разработана израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. По мнению журналистов, эта компания и произвела модификацию для Греции.

«Курсор» писал ранее, что израильский беспилотник Sky Lark упал между городами Айта-аш-Шаб и Рмайч на юге Ливана.