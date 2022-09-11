Гроб с телом королевы Елизаветы II покинул замок Балморал: куда он отправится

11 сентября траурный кортеж с гробом, где находится тело британской королевы Елизаветы II, покинул шотландский замок Балморал и отправился в Эдинбург.

Скорбящие жители британских городов начали массово выходить к дороге, по которой следует кортеж, чтобы провести покойную в последний путь.

Об этом сообщает Sky News.

Дубовый гроб покрыт шотландским королевским штандартом, а также венком из цветов и растений, собранных на территории поместья и которые сильно любила королева. Среди них флоксы, георгины, луговик и белый вереск.

Сперва гроб будет установлен во дворце Холируд в Эдинбурге, официальной шотландской резиденции монарха. После этого его перенесут в собор святого Эгидия, где запланировано проведение заупокойного богослужения, где примут участие члены королевской семьи.

Шотландцы смогут в течение дня проститься с Елизаветой II, после чего гроб повезут в Лондон. Вслед за 4-дневным прощанием в Вестминстерском аббатстве проведут похороны. Это запланировано на 19 сентября, который сделают официальным выходным.