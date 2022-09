Гроб с телом королевы Елизаветы II покинул замок Балморал: куда он отправится

Скорбящие жители британских городов начали массово выходить к дороге, по которой следует кортеж, чтобы провести покойную в последний путь.

Об этом сообщает Sky News.

Дубовый гроб покрыт шотландским королевским штандартом, а также венком из цветов и растений, собранных на территории поместья и которые сильно любила королева. Среди них флоксы, георгины, луговик и белый вереск.

Сперва гроб будет установлен во дворце Холируд в Эдинбурге, официальной шотландской резиденции монарха. После этого его перенесут в собор святого Эгидия, где запланировано проведение заупокойного богослужения, где примут участие члены королевской семьи.

Шотландцы смогут в течение дня проститься с Елизаветой II, после чего гроб повезут в Лондон. Вслед за 4-дневным прощанием в Вестминстерском аббатстве проведут похороны. Это запланировано на 19 сентября, который сделают официальным выходным.

The Queen has departed her beloved Balmoral for the final time.

This is the first time the late monarch’s coffin has been seen since her death on Thursday.

