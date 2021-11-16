Харви Вайнштейн вдохновил Хавьера Бардема на создание роли

Актер Хавьер Бардем («Мама!», «Пираты Карибского моря 5: мертвецы не рассказывают сказки», «Старикам тут не место») вдохновлялся скандально известным продюсером Харви Вайнштейном, когда снимался в новой комедии «Самый лучший босс».

Об этом сообщает портал DeadLine.

Фильм снял Фернандо Леон Де Арано. В картине Бардем сыграл харизматичного, но властного босса на фабрике. Он создал вокруг себя уютный мир и идет на все, чтобы его защитить. При этом он часто завязывать романы с молодыми практикантками, изменяя жене.

По словам Бардема, он работал над ролью и размышлял о таких людях как Вайнштейн, которых все уважают за их деятельность до тех пор, пока их злоупотребления властью не становятся достоянием общественности.

Отметим, что картина «Самый лучший босс» представляет Испанию на кинопремии «Оскар» в 2022 году.

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