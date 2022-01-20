Индонезия выбрала новую столицу на другом острове вместо тонущей Джакарты

Министерство финансов подтвердило, что переселение в джунгли Калимантана на острове Борнео начнется в период с 2022 по 2024 год.

Индонезия заявила, что ее новая столица будет называться Нусантара, что переводится как «архипелаг», и заменит тонущую Джакарту.

Об этом сообщает news.sky.com.

Столица Индонезии должна быть перенесена из Джакарты на Яве на другой остров в глубине джунглей после того, как парламент одобрил новый законопроект. Название новой столицы будет Нусантара, что переводится как «архипелаг», и было выбрано президентом страны Джоко Видодо.

Министерство финансов подтвердило, что переселение в джунгли Калимантана на острове Борнео начнется в период с 2022 по 2024 год, при этом приоритет отдается дорогам и портам. Президент впервые объявил о своем плане в 2019 году, но он был отложен из-за COVID.

Сроки завершения проекта не установлены, и Джакарта останется столицей до тех пор, пока не будет издан указ президента об официальном закреплении изменений. Министр планирования Сухарсо Моноарфа заявил парламенту после принятия законопроекта, что новая столица выполняет центральную функцию и является символом идентичности нации, а также новым центром экономического притяжения.

Ранее Курсор сообщал, что Индонезия может отказаться от угля к 2040 году.

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