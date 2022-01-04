Иран считает, что маневрирующие ракеты беспилотники ускользнут от ПВО

Иран может искать новые технологии у Северной Кореи, Китая и России.

Исламская Республика стремится улучшить свои ракетные и беспилотные возможности, чтобы задействовать новейшие технологии России и Китая и научиться обходить новейшие системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает jpost.com.

Иран уже имеет множество беспилотных летательных аппаратов и ракет и стремится к большему влиянию в сфере космоса. Иран хочет извлечь уроки из исторического опыта в том, как ракеты наносят поражение противовоздушной обороне.

Следует отметить, что маневрирующие баллистические боеголовки находятся всего в одном шаге от гиперзвуковых планирующих машин (HGV), которые в настоящее время являются передовыми ракетными технологиями в области боеголовок.

Этот тип снаряда отличается от маневрирующих боеголовок только конструкцией и траекторией полета, а его скорость варьируется от 5 до 20 Махов в зависимости от конструкции и мнения производителя.

Вместо того, чтобы набирать высоту, как, например, баллистические ракеты, снаряды HGV летят на гораздо меньших высотах с возможностью частой переориентации, и в результате ранние защитные радары обороны противника с трудом обнаруживают их.

Интерес Ирана здесь заключается в изучении китайских военных технологий. Китайцы двинулись в сторону снарядов для тяжелых грузовиков; Иран, вероятно, хочет такое же оружие. Тегеран и Пекин также недавно подписали 25-летнее соглашение о сотрудничестве. Возможно, это еще не касается ракет, но в ближайшие годы Иран может искать новые технологии у Северной Кореи, Китая и России. Иран также заявляет, что его ракеты улучшили маневренность.

Ранее Курсор сообщал, что Иран проводит масштабные военно-морские учения.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.