Иран считает, что маневрирующие ракеты беспилотники ускользнут от ПВО

Исламская Республика стремится улучшить свои ракетные и беспилотные возможности, чтобы задействовать новейшие технологии России и Китая и научиться обходить новейшие системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает jpost.com.
Иран уже имеет множество беспилотных летательных аппаратов и ракет и стремится к большему влиянию в сфере космоса. Иран хочет извлечь уроки из исторического опыта в том, как ракеты наносят поражение противовоздушной обороне.
Следует отметить, что маневрирующие баллистические боеголовки находятся всего в одном шаге от гиперзвуковых планирующих машин (HGV), которые в настоящее время являются передовыми ракетными технологиями в области боеголовок.
Этот тип снаряда отличается от маневрирующих боеголовок только конструкцией и траекторией полета, а его скорость варьируется от 5 до 20 Махов в зависимости от конструкции и мнения производителя.
Вместо того, чтобы набирать высоту, как, например, баллистические ракеты, снаряды HGV летят на гораздо меньших высотах с возможностью частой переориентации, и в результате ранние защитные радары обороны противника с трудом обнаруживают их.
Интерес Ирана здесь заключается в изучении китайских военных технологий. Китайцы двинулись в сторону снарядов для тяжелых грузовиков; Иран, вероятно, хочет такое же оружие. Тегеран и Пекин также недавно подписали 25-летнее соглашение о сотрудничестве. Возможно, это еще не касается ракет, но в ближайшие годы Иран может искать новые технологии у Северной Кореи, Китая и России. Иран также заявляет, что его ракеты улучшили маневренность.
Ранее Курсор сообщал, что Иран проводит масштабные военно-морские учения.
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