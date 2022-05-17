Иран запустил в Таджикистане завод по производству БПЛА

О запуске нового военного завода в Таджикистане, специализирующегося на выпуске беспилотников, сообщил Иран.

Иранские власти сообщили об открытии нового завода, основной продукцией которого станут беспилотники.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Военный завод расположен в Таджикистане.

Президент Таджикистана присутствовал на саммите путина*, созвавшего глав государств-членов ОДКБ, а в это время в столице его страны проходили многочисленные протесты.

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