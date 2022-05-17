Иран запустил в Таджикистане завод по производству БПЛА

Иранские власти сообщили об открытии нового завода, основной продукцией которого станут беспилотники.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
Военный завод расположен в Таджикистане.
Президент Таджикистана присутствовал на саммите путина*, созвавшего глав государств-членов ОДКБ, а в это время в столице его страны проходили многочисленные протесты.
«Курсор» ранее передавал слова Ганца: Иран завершает производство и установку тысячи современных центрифуг. Комментарии Ганца прозвучали, когда переговоры между Соединенными Штатами, Ираном и западными державами по ядерной программе Тегерана зашли в тупик.
Редакция писала, что Иран надеется на улучшение отношений с ОАЭ при новом президенте. Президент Ирана Ибрагим Раиси выразил надежду, что шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян возродит пришедшие в упадок отношения между двумя странами.
«Курсор» сообщал, что Иран рассматривает возможность экспорта газа в Европу. «Иран изучает этот вопрос, но мы еще не пришли к выводу», — заявил заместитель министра нефти Ирана Маджид Чегени.
Также мы информировали, что Швеция подписала официальную заявку на вступление в НАТО. Швеция присоединилась к Финляндии и также оформила заявку на вступление в Североатлантический альянс. Документ подписан главой шведского МИД Анн Линде.