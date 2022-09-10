Иранские силовики задержали иностранное судно в Персидском заливе: названа причина

Семь членов экипажа неназванного судна, которые являются иностранными гражданами, были переданы правоохранительным органам Ирана. Власти страны обвинили экипаж в контрабанде топлива.

Силы иранского Корпуса стражей исламской революции захватили иностранное судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде 757 тысяч литров дизельного топлива из страны.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что иранские военные захватили судно по подозрению в контрабанде 757 тысяч литров дизельного топлива из страны.

Агентство уточняет, что семь членов экипажа неназванного судна, которые являются иностранными гражданами, были переданы правоохранительным органам Ирана. Власти страны обвинили экипаж в контрабанде топлива.

Как известно, Иран, который имеет одни из самых низких цен на топливо в мире из-за крупных субсидий и падения курса своей национальной валюты, в последние годы силовыми методами борется с контрабандой топлива по суше в соседние страны и по морю в арабские страны Персидского залива.

Как сообщал Курсор, в конце мая вертолет военно-морских сил Ирана высадил вооруженный десант на танкер под названием Delta Poseidon, который шел под греческим флагом в Персидском заливе. В результате в заложниках оказался весь экипаж судна, включая граждан Греции.

До этого ВМС Ирана уже задерживали другие греческие танкеры якобы за «нарушения» при прохождении возле побережья Ирана. В МИД Греции осудили действия Исламской республики, заявив, что они противоречат нормам международного права. Также власти Греции порекомендовали гражданам пока не посещать Иран.

Ранее редакция Курсора сообщала, что США заявили о новых санкциях против Ирана, продающего нефть КСИР. Министерство финансов США объявило о введении нового пакета санкций против Ирана из-за контрабанды нефти и отмывания денег, принадлежащих террористическим организациям КСИР и Кудс поддерживаемых россией*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!