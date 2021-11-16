Исследователи рассказали о внеземном происхождении загадочного стекла из пустыни в Чили

Так, специалисты выяснили, что вещество образовалось в результате взрыва кометы после разрушения космического объекта в атмосфере Земли 12 тыс лет назад.
Результаты исследования публикует научный журнал Geology.
Долгие годы ученые не могли точно определить природу данного вещества. Часть специалистов полагала, что оно образовалось в результате извержения вулкана.
Созданная при падении ударная волна была настолько мощной, что часть современного Чили превратилась в громадные плиты силикатного стекла, образовавшегося из песка и пыли.
Однако при анализе в образцах удалось выделить небольшие вкрапления внеземного происхождения. В частности, полученные результаты анализов практически идентичным тем, что были получены в результате анализа поверхности кометы Wild 2.
Стеклянные поля черного или темно-зеленого цвета простираются на 75 км. Это свидетельствует о том, что взрыв, послуживший последствием этому, должен был быть чрезвычайно мощным.
Для того, чтобы создать эти плиты из силикатного стекла понадобилась бы температура свыше 1,6 тыс °С. Такое возможно лишь при падении на территории пустыни космического объекта громадных размеров.
Его падение также вызвало ветры, по силе сравнимые с торнадо.
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