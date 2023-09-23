Итальянский остров готов бесплатно принимать новых жителей - в чем подвох

Комфортное жилье обещают предоставить на три месяца.

Итальянская деревня Оллолаи на острове Сардиния решила приманить иностранцев заманчивым предложением. Местные власти обещают предоставить новым жителям бесплатное проживание, в основном это может быть интересно цифровым кочевникам.

Об этом сообщает Euronews.

Комфортное жилье обещают предоставить бесплатно на 3 месяца. Таким образом в деревне хотят стимулировать экономику, а также увеличить и омолодить местное население.

Подобные программы здесь вводятся уже не в первый раз. За последние 100 лет население села Оллолаи сократилось с 2 250 до 1 300 человек. И это проблема не только этого населенного пункта. В Италии ее даже признали национальной чрезвычайной ситуацией.

Поэтому идея привлечь молодых цифровых кочевников выглядит убедительно. Им на три месяца будут бесплатно предоставлять жилье, обустроенное под офис со скоростным Интернетом для комфортной работы. Местные власти будут платить за аренду, коммунальные услуги и налоги. А гости Сардинии должны взять на себя личные расходы и транспорт.

Но помимо этого, новые жильцы, имеющие удаленную работу, должны разместить научную статью, эссе или фильм о жизни на Сардинии во время своего пребывания. Пожить в Оллолаи приглашают дистанционных работников из всех сфер: от финансистов до писателей. Подать онлайн-заявку можно до декабря текущего года.

"Курсор" писал ранее, что многие люди работают удаленно и имеют возможность путешествовать по разным странам, их называют "цифровыми кочевниками". При выборе места, где можно остановиться, они руководствуются несколькими критериями: комфортным климатом, доступными ценами, наличием цифровой визы и качественного интернета. Эксперты, проанализировав данные, определили четыре европейских острова, которые можно считать "раем" для цифровых кочевников.