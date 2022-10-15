Израильтянин, родившийся в Саудовской Аравии, попросил короля позволить посетить страну перед смертью

Израильтянин, родившийся в городе Наджран в Саудовской Аравии, обратился к правителям королевства с просьбой разрешить ему перед смертью посетить место своего рождения.

В последние месяцы 78-летний Давид Шукер сделал несколько таких звонков в средствах массовой информации.

Об этом сообщает 15 октября Times of Israel.

Мужчина отметил, что просил наследного принца Мохаммеда бин Салмана и его отца, короля Салмана, позволить ему отправиться в город Наджран, где он родился. Израильтянин желает увидеть, где похоронены его бабушка и дедушка.

«Я хочу посетить место, где я родился и вырос. Я спрашиваю это как гуманитарный вопрос. Я пришел из грязи Наджрана. Я родился на его земле», – заявил он.

Шукер родился в Наджране в 1944 году. Когда-то считавшийся частью Йемена, город был захвачен Саудовской Аравией, когда в 1934 году было образовано королевство. Известно, что в городе была небольшая еврейская община, но растущие преследования на фоне создания еврейского государства заставило большинство бежать в Йемен, а оттуда в Израиль.

Израиль и Саудовская Аравия поддерживают тайные отношения, страны не поддерживают открытых связей, и граждане Израиля не могут посещать страну. Шукер надеется, что его просьбу рассмотрят и объявят положительное решение относительное поездки в страну.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильтянин произвел фурор на вокальном шоу в Украине. Шломо Низин прошел в финал украинского вокального шоу Поют все, удивив судей и получив максимальные 100 баллов. Судьи предполагали, что будучи евреем, Низин исполнит традиционную песню «Хава Нагила», однако он предпочел спеть композицию Френка Синатры I love you, baby, заставив судей и зрителей в зале подняться и начать танцевать.