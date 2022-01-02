К Земле прилетели сразу два астероида, которые ученые считают опасными

Ученые рассказали, могут ли они нанести вред нашей планете.

Ученые NASA заявили, что к нашей планете приблизились сразу два потенциально опасных астероида. Один из них имеет размеры башни с Биг-Беном, а второй в два раза больше небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

Об этом сообщает издание The Sun.

Первый астероид пройдет возле нашей планеты уже 18 января. Расстояние будет довольно близкое, однако, как сообщают эксперты, ни один из двух астероидов не достигнет поверхности Земли.

Примечательно, что не так давно NASA запустила миссию с зондом-камикадзе, который должен врезаться в астероид Диморфа в сентябре 2022 года. Предполагается, что такое столкновение поможет изменить орбиту астероида.

Таким образом ученые отрабатывают возможное устранение угрозы из космоса.

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