Есть предположения, что виновника отравления зверски убили.

Лидер Чечни рамзан кадыров* обвинил в резком ухудшении состояния своего здоровья экс-министра здравоохранения, бывшего вице-премьера республики Эльхана Сулейманова. После этого его больше никто не видел. Возможно Сулейманова уже нет в живых.

Об этом пишет "Униан".

На сайте главного детища Сулейманова - "Республиканский онкологический диспансер" Чечни-сейчас торгуют кокаином в Дубае. Дело в том, что когда кадыров став чувствовать себя плохо, то люди из его окружения начали уверять его, что это отравление. Такой же версии придерживался и сам кадыров, а виновным в этом посчитал Сулейманова.

Все потому что Сулейманов лично делал некоторые инъекции кадырову и тот решил, что именно с ними связано ухудшение здоровья. В результате сразу в октябре 2022 года он был снят с должности вице-премьера и с тех пор его никто не видел. Также по словам источника, от предполагаемого отравления кадыров периодически проходит лечение именно в Дубае.

Ранее "Курсор" писал о том, что кадыров отреагировал на версию, что его убьют следующим после пригожина. Он заявил, что гордится тем, что является «пехотинцем» президента владимира путина и не принадлежит «сам себе», а религии, россии и ее интересам. Он добавил, что готов приступить к выполнению любого приказа кремлевского диктатора, даже если в итоге умрет.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!