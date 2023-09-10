Какой вид животных из-за потепления может быть стерт с лица Земли

Под угрозой исчезновения оказались обитатели Африки.

Глобальное потепление является проблемой мирового масштаба, поскольку климатические изменения могут привести к серьезным последствиям. Может пострадать как человечество, так и природа, и животные. Британские ученые опасаются, что один из видов вообще под угрозой полного исчезновения. Об этом пишет IFLScience. Речь идет об обитателях Африки, а именно популяции африканских диких собак, распространенных в Кении. По словам исследователей, повышение глобальной температуры на 3 градуса Цельсия станет причиной их вымирания. А такой сценарий вполне может произойти на нашей планете ближе к началу 2100 года. В результате это ставит популяцию диких африканских собак под угрозу полного исчезновения уже к 2070 году.

Доктор Даниэлла Рабайотти предполагает, что сначала численность этого вида животных будет относительно стабильной, но когда температура вырастет на один градус, то к 2017 году численность взрослых особей африканских диких собак сократиться на 40 процентов. А если температура вырастет на 3 градуса, то вид просто окажется под угрозой исчезновения.

Дело в том, что усиление жары ограничивает возможности охоты диких африканских собак, а также повышает риск заражения болезнями. Кроме того, из-за высокой температуры, количество щенков, которые смогут дожить до взрослой жизни, будет недостаточно, чтобы восполнить потери популяции.

"Курсор" писал ранее, что июль 2023 года был самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, начиная с 1880 года.