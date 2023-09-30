Канадец установил рекорд по поеданию перцев чили и рассказал об ощущениях

Суммарное количество перцев, которые съел мужчина, за раз составляет 135 штук.

Майк Джек из Канады попал в Книгу рекордов Гиннеса, потому что ему удалось за рекордно малое время съесть 50 супер острых перцев чили. Однако на этом мужчина не остановился и потом съел еще 85 штук.

Об этом пишет UPI.

Канадец установил новый мировой рекорд с результатом в 6 минут и 49,2 секунды. Суммарное количество перцев, которые съел мужчина, за раз составляет 135 штук.

Джек сказал, что за последние 20 лет он выработал толерантность к острой пище, но все еще ощущает дискомфорт.

"Начальный шок от остроты сильный. Второй не кажется таким плохим, но каждый следующий раз после него становится все острее и острее, поскольку перец касается новых мест в вашем рту,"– объяснил Джек представителям Книги рекордов Гиннеса.

Он сказал, что боль во рту – ничто по сравнению с дискомфортом в животе.

"У меня сильные судороги. Такое ощущение, будто кто-то сжимает и крутит мне кишки. Ваш разум говорит вам остановиться, но вы должны убедить себя продолжать", – добавил он.

"Курсор" писал ранее, что в Нью-Йорке состоялся конкурс по поеданию хот-догов Nathan's Fourth of July, на котором победу в очередной раз одержал 39-летний мужчина из Индианы Джоуи Честнат, которому удалось всего за 10 минут съел 62 булочки с сосиской.