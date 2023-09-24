Кандидат в президенты США от республиканцев сделал сенсационное заявление о вступлении Украины в НАТО

Рон Десантис уверен, что членство Украины в Североатлантическом альянсе не отвечает интересам Соединенных Штатов.

Один из главных претендентов на участие в выборах президента США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис выступает против членства Украины в НАТО.

Об этом политик заявил в эфире подкаста The Glenn Beck Program, информирует Bloomberg.

В частности, Десантис уверен, что членство Украины в Североатлантическом альянсе не отвечает интересам Соединенных Штатов.

"Это лишь добавит нам больше обязательств, а если вы даете больше обязательств, то какие преимущества мы получим взамен?", – сказал Десантис.

Он также вновь заявил, что не считает, что США должны выписывать Украине "пустой чек", если Киев "не использует рычаги влияния, чтобы закончить конфликт".

Как сообщал Курсор, арест экс-президента США Дональда Трампа добавил ему популярности среди американцев. Его рейтинг вырос после публикации его фото из тюрьмы.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Reuters и Ipsos. По их данным, Трамп увеличивает свой отрыв в борьбе за должность кандидата в президенты от Республиканской партии.

После того, как бывший президент был арестован и освобожден под залог в штате Джорджия, 52 процента республиканцев заявили, что предпочитают его как кандидата в президенты. В августе рейтинг был 47 процентов.

Вторым в списке от республиканцев идет Рон Десантис, его поддерживают 13 процентов.

Также мы писали о том, что Трамп провел в тюрьме чуть более 20 минут для оформления документов и вышел под залог в 200 тысяч долларов. У него взяли отпечатки пальцев и сделали тюремное фото.