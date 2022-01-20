Кандидат в Сенат от Луизианы стал популярным в сети из-за курения марихуаны в предвыборной рекламе

Кандидат в Сенат США от Луизианы поделился предвыборным видео, в котором он курит марихуану, чтобы «дестигматизировать» ее употребление и повысить осведомленность о расовой справедливости.

Гэри Чемберс-младший, 37-летний демократ из Батон-Руж, штат Луизиана , в своем предвыборном видео показан сидящим на открытом воздухе в кресле и курящим каннабис.

Об этом сообщает Guardian.

«Моя первая рекламная кампания «37 секунд». #JustLikeMe», — написал Чемберс в подписи к рекламе, которая широко распространилась в социальных сетях. В ней он также приводит статистику арестов чернокожих американцев и хранения марихуаны.

«Каждые 37 секунд кого-то арестовывают за хранение марихуаны. С 2010 года полиция арестовала около 7,3 миллиона американцев за нарушение законов о марихуане», — говорит Чемберс под звук тикающих часов. «У чернокожих в четыре раза больше шансов быть арестованными за закон о марихуане, чем у белых».

Он добавляет: «Каждый год штаты тратят 3,7 миллиарда долларов на обеспечение соблюдения законов о марихуане. Большинство людей, которых арестовывает полиция, не торговцы, а люди с небольшим количеством марихуаны, как и я».

Также он поделился своими мыслями о видео и предвыборной кампании в целом.

«Я надеюсь, что эта реклама сработает не только для дестигматизации употребления марихуаны, но и вызовет новую дискуссию, которая создаст путь к легализации этого полезного наркотика и прощению тех, кто был арестован из-за устаревшей идеологии».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в США усиливают безопасность в синагогах в связи с участившимися антисемитскими инцидентам.

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