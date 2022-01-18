Кембриджский профессор обвиняется ведущим историком в «еврейском заговоре»

Ведущий историк Дэвид Абулафия обвинил старшего профессора Кембриджского университета в использовании «антисемитского еврейского заговора».

Об этом сообщает jewishnews.co.uk.

Еврейское общество Кембриджского университета выступило с заявлением, осуждающим Гопал за ее заявление о том, что за интервью с Абулафией, в котором она критиковала ее, стояли два журналиста-еврея.

Гопал написала в Твиттере, что интервью основано на более ранней статье, которую она написала, в которой критиковалось определение антисемитизма. Профессор Абулафия, еврейка, ранее возглавлявшая исторический факультет Кембриджа, в ответ заявила: «Я не пытаюсь добиться увольнения Гопал, но она явно полностью вышла из-под контроля».

В резком ответе на комментарии Гопал Еврейское общество Кембриджского университета выступило с заявлением, в котором говорится: «Еврейское общество Кембриджского университета солидарно с нашими членами, которые стали жертвами необоснованных теорий заговора и онлайн-запугивания.

Гопал говорила о своих семейных корнях в Индии и открыто высказывалась в Твиттере о расе. В октябре ей не позволили прочитать лекцию в Уайтхолле из-за ее высказываний о министре внутренних дел Прити Пател.

Ранее Курсор сообщал, что 80% израильтян обеспокоены ростом антисемитизма во всем мире.

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