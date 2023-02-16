Киностудия Warner Bros приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Фанаты историй о Гарри Поттере и его друзьях вне себя от радости — наконец-то есть сдвиги касательно дальнейших экранизаций о мальчике, который выжил.

«Тайная комната открыта. Враги наследника, берегитесь» — так следует начать материал о новости про разработку новой экранизации Гарри Поттера — книга «Гарри Поттер и проклятое дитя» получит полный «метр».

Подробнее об этом информирует британская газета The Sun.

Отмечено, что экранизацией будет заниматься киностудия Warner Bros, которая снимала все предыдущие фильмы о «мальчике со шрамом», и спин-офф о «Фантастических тварях».

Стоит отметить, что подробностей предстоящих съемок нет никаких. Вероятно, что исполнители главных ролей в «Гарри Поттере» вернутся к своим ролям, во всяком случае исполнитель роли Рона Уизли актер Руперт Гринт заявил о готовности принять участие в новом проекте.

К слову, разогрев темы начался еще в 2022 году, когда 1 января на стриминговом сервисе «HBO Max» в связи с 20-летием поттерианы вышел документальный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Фильм получил 93% позитивных отзывов от критиков и подпитал стремление поклонников истории увидеть продолжение фильма.

Стоит подчеркнуть, что «Гарри Поттер и проклятое дитя» — это история не совсем о Гарри Поттере, а о его сыне и о дочери Лорд Волан-де-Морта, которая хотела изменить прошлое с помощью маховика времени. В этой части Гарри Поттер вовсе не «мальчик, который выжил», а «мужчина, который жаждет найти общий язык с младшим сыном», который вместо Гриффиндора угодил в Слизерин и там подружился с сыном Драко Малфоя.

Важно также вспомнить, что третий фильм о «Фантастических тварях» провалился. Касса была собрана в два раза больше, чем было потрачено на производство, но критики и зрители не оценили кино. И кинокомпания отказалась от идеи продолжать эту историю и сфокусироваться на чем-то более выгодном — и, судя по всему, этим «чем-то» станет «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Ранее «Курсор» информировал, что как сейчас выглядят актеры Гарри Поттера.