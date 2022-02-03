Китайские ученые случайно создали антитела против Омикрона

Созданные антитела способны эффективно бороться со штаммом омикрон. По сведениям исследователей, эти же антитела будут эффективны и в отношении новых мутаций коронавируса, которые возникнут в будущем.

Китайским ученым удалось создать антитела, которые могут быть эффективными против будущих штаммов коронавируса.

Об этом пишет scmp.com.

По их данным, в Фуданьском университете Шанхая исследователи создали антитела из компонентов других антител, которые вырабатываются иммунной системой человека.

Открытие можно назвать случайным, потому что ученые работали над поиском способов лечения другого инфекционного заболевания.

Позже были проведены тесты, в результате которых выяснилось, что созданные антитела способны эффективно бороться со штаммом омикрон. По сведениям исследователей, эти же антитела будут эффективны и в отношении новых мутаций коронавируса, которые возникнут в будущем.

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