Китайцы удивили условиями новой игры, где нужно кричать

Игра понемногу набирает популярности среди пользователей Сети.

Китайская игра под названием "Eight Note! Don't stop!" словно пожар в джунглях расходится по всей Азии, с десятками тысяч буквально кричащих в свои смартфоны игроков. Игра очень проста – персонаж должен прыгать через блоки и не упасть. И все.

Об этом пишет news24.in.ua.

Помимо того, что скорость и прыжки контролируются громкость вашего голоса. Это первая игра для телефона, в которую не только интересно играть самому, но и смотреть, как это делают другие.

Пока программа стала популярной в Китае, но, скорее всего, станет вирусной не только в Азии, отчасти из-за веселых роликов процесса игры. Даже на китайском все эмоции понятны. Здесь огромное поле творчества. Можно говорить практически на любой текст, петь или использовать различные источники звука. Прогнозируем, что содержание этой игры в скором времени заполнят топы Youtube. Игра доступна как на Android, так и на iOS. При желании можно найти и версию для ПК.

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