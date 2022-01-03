Климатологи рассказали, чего стоит ожидать от 2022 года

По словам экспертов, это будет самый жаркий год.

Эксперты из Метеорологической службы Великобритании заявили, что температура на Земле будет постепенно расти. Так, в 2022 году она будет на 1,09 градуса по Цельсию выше показателей, которые фиксировались в доиндустриальную эпоху. По словам специалистов, это будет уже восьмой год подряд с таким показателем.

Об этом сообщает Forbes.

Климатологи заявили, что 2022 год будет самым жарким за всю историю наблюдений.

Как рассказал ученый Адам Скейф, парниковые газы нагревают Землю куда более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее.

При этом, как рассказал климатолог Дуг Смит, в таких местах как Арктика температуру, если сравнивать с доиндустриальными временами, выросла не на один, а на несколько градусов по Цельсию.

Ранее Курсор сообщал, что на Аляске зафиксировали аномальную плюсовую температуру. Температура на Аляске достигла рекордных показателей в декабре. Там по шкале приливов зафиксировали 19,4 градуса за Цельсием выше нуля и дождь, вместо сильного холода и снегопада, а дневная температура поднялась выше 15,5 градуса.

Кроме того, мы писали, что назван очередной вид животных, который вымрет из-за изменений климата. Как рассказали ученые, олени Лапландии могут исчезнуть как вид в результате изменений климата. Они привыкли к температуре окружающей среды в -50 градусов по Цельсию, а потому круглый год они сохраняют плотный защитный слой. Поэтому им тяжело приспособиться к повышению температуры.

Еще напомним, что ученые планируют следить за Амазонкой из космоса.

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