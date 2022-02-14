Коалиция Саудовской Аравии уничтожила телекоммуникационную систему хуситов

Коалиция под руководством Саудовской Аравии, воюющая в Йемене в воскресенье вечером, попросила гражданских лиц в йеменских министерствах в контролируемой хуситами столице Сане немедленно эвакуироваться.

Коалиция заявила, что поддерживаемые Ираном хуситы используют эти штабы для «разработки враждебных операций».

Несколько часов спустя они уничтожили телекоммуникационную систему хуситов, которая использовалась для управления беспилотниками, об этом сообщило государственное телевидение Саудовской Аравии.

Бомбардировка была нацелена на наземную станцию ​​для спутников в непосредственной близости от министерства связи в северной части Саны.

Ранее 12 человек получили ранения в аэропорту Абха осколками от начиненного взрывчаткой беспилотника, перехваченного саудовскими ПВО в прошлый четверг, что стало последним нападением хуситов на Саудовскую Аравию.

Помимо атак на Саудовскую Аравию, хуситы недавно предприняли несколько атак на Объединенные Арабские Эмираты.

17 января хуситы атаковали три нефтяных танкера недалеко от Абу-Даби, в результате чего три человека погибли и шестеро получили ранения.

Две недели спустя повстанцы-хуситы запустили баллистическую ракету в сторону ОАЭ, которая была перехвачена американскими военными. Нападение произошло во время визита президента Ицхака Герцога в ОАЭ.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ночью силы ЦАХАЛа частично разрушили дом террориста, убившего Иегуду Диментмана.

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