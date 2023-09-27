Когда чаще всего умирают люди - ученые назвали день и время

Исследователи установили, в какой день фиксируется больше всего смертей в мире.

Исследования проведенные учеными показали, что существуют определенные дни недели и время, когда смертность среди людей выше.

Об этом сообщает "Daily Mail".

Гарвардская медицинская школа выявила, что наиболее вероятное время смерти - в 11 утра. Профессор Клиффорд Сапер, главный автор статьи, указал на существование циркадного ритма смерти, который обусловливает то, что большинство физиологических процессов происходит в определенные часы дня.

Статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтверждает, что в холодные зимние месяцы смертность выше, чем в другие времена года, особенно в январе и декабре, которые часто являются самыми смертоносными месяцами.

Новогодний день выделяется как наиболее смертоносный в году. Анализ данных по 39 миллионам смертей между 1999 и 2004 годами также показал, что суббота - день, когда смертность выше по сравнению с другими днями недели.

Также ученые выяснили, что чувствуют люди во время смерти.