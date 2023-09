Компания Coca-Cola вместе с ИИ создала новый вкус газировки

Новый вкус выпускается в обычных вариантах и без сахара.

Американская компания Coca-Cola создала вместе с искусственным интеллектом (ИИ) новый "футуристический" вкус газировки под названием Y3000.

Об этом пишет CNBC.

"Вкус Y3000 представляет собой двухэтапный процесс. Прежде всего, исследователи Coca-Cola собрали ключевые вкусовые предпочтения и тенденции, чтобы понять, как потребители представляют и думают о вкусах будущего. Затем эта информация была обработана системой искусственного интеллекта Coke, чтобы помочь разработать вкусовые профили и сочетания", — рассказал CNBC Make It представитель компании.

Coca-Cola не описывает детально вкус нового напитка, известно только, что он выпускается в обычных вариантах и без сахара.

The first ever Coke co-created by AI is here. Taste the bright, fruity taste of Coca-Cola Y3000 #CocaColaCreations pic.twitter.com/B3taG09ut2

— Coca-Cola (@CocaCola) September 12, 2023