Судьи сконцентрировались на занятиях и обучении конкурсантов, а также на их естественной красоте и этических ценностях.

В Великобритании состоялся первый в мире конкурс красоты без макияжа.

Об этом сообщает Daily Mail.

В качестве Мисс Лондон-2023 выбрали 26-летнюю медсестру-стоматолога Наташу Бересфорд, которая надела белое кружевное платье. Она опередила 18 других женщин в борьбе за заветный титул и дальше поборется за корону Мисс Англия.

Судьи акцентировали внимание не на макияже, а на занятиях и обучении конкурсантов, а также на их естественной красоте и этических ценностях. Бересфорд из Шеффилда переехала в Лондон несколько лет назад ради работы в Королевской лондонской стоматологической больнице в отделении проекта "Зубная фея", где лечат детей под общим наркозом от боли.

В 2022 году она посетила Уганду ради работы волонтером в благотворительной организации Dentaid, которая предоставляет стоматологическую помощь бездомным, жертвам жестокого обращения, беженцам и другим нуждающимся общинам.

Сейчас 26-летняя работает в частной практике и, помимо волонтерства, хочет заниматься рентгеном зубов и обучением гигиене полости рта.

На втором месте оказалась студентка инженерного факультета, 23-летняя Афрозе Амин, а на третьем – 26-летняя помощница бухгалтера и модель Теми Адейем.

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