Крупнейшая авиакомпания Европы отменила полеты и заявила о глобальном сбое в системе

В связи с глобальным сбоем в ІТ-системах авиакомпании Lufthansa отменены или перенесены авиарейсы.

Как сообщает Tagesschau, в авиакомпании сообщили, что вышла из строя система посадки на борт самолета.

В штаб-квартире Lufthansa в аэропорту собралась кризисная команда. Как заявила представительница авиакомпании во Франкфурте сейчас идут активные поиски решения данной проблемы. Какое количество рейсов было отменено или задержано пока не ясно.

В Мюнхене и аэропорту Франкфурта собрались очереди из пассажиров и самолетов. Сначала были отменены все внутренние рейсы в Германии, а пассажиров попросили пересесть на поезд.

Из-за проблем немецкая авиадиспетчерская служба больше не направляет самолеты в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Аэропорт Франкфурта закрыт для всех посадок из-за продолжающейся проблемы.

Это делается для того, чтобы предотвратить перегрузку хаба. Машины перенаправляются в другие аэропорты, такие как Нюрнберг, Кельн или Дюссельдорф.

Как уточняет The Sun, причиной сбоя в работе стали стали строительные работы на железнодорожной линии во Франкфурте, но пока нет подтверждения, когда это будет устранено.

Lufthansa подтвердила, что пассажирам следует ожидать огромных задержек и отмен из-за проблемы.