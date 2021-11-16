Куба вновь откроется для туристов после угрозы массовых протестов

Власти Кубы некоторое время назад закрыли школы и границы из-за того, что оппозиция призывает к массовым протестам.

В понедельник Куба вновь открыла школы и свои границы для международного туризма, хотя оппозиционные группы призвали своих сторонников протестовать за расширение политических свобод, что создает напряженную борьбу между правительством и его критиками на Карибском острове.

Об этом пишет Reuters.

Диссиденты в течение нескольких месяцев призывали в социальных сетях к проведению «Гражданского марша за перемены» после уличных протестов в июле, крупнейших на острове за последние десятилетия.

Коммунистическое правительство Кубы запретило запланированные на понедельник демонстрации, заявив, что они являются частью кампании по дестабилизации со стороны США, которые сохраняют эмбарго на Кубу времен холодной войны. Американские официальные лица отрицают это.

Жители всего острова сообщили, что по состоянию на полдень по местному времени крупных митингов не было, но диссиденты продолжали призывать в социальных сетях начать протесты в 15:00 в 10 городах Кубы, от столицы Гаваны до Пинар-дель-Рио и Гуантанамо.

Курсор также писал, что жителей Кубы напугал огромный смерч. Жители Кубы стали очевидцами гигантского и жуткого водяного смерча, который образовался крайне стремительно. Отмечается, что под действием ураганного ветра смерч очень быстро достиг в диаметре нескольких метров.

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