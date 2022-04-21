Литва отправила в Украину тяжелые минометы

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что стоимость предоставленной помощи составляет десятки миллионов евро.

Литовские власти передали Украине тяжелые минометы. Их точное количество не разглашается, но общая стоимость всей переданной военной техники составляет десятки миллионов евро.

«Мы передали тяжелые минометы для поддержки Украины, я не буду называть их количество, но мы передали много», — сказал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, в Украину были поставлены не только ПЗРК «Стингер», но и другое противотанковое и зенитное оружие, боеприпасы, гранаты, автоматы и т.д.

«Трудно назвать все. Месяц назад я подсчитал, что было 35 позиций разного типа», — уточнил литовский министр.

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