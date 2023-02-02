Лучше пересидеть дома: магнитные бури в феврале будут беспощадными

Февраль будет непростым с точки зрения магнитных бурь, поскольку, по данным сайта Meteoagent, в следующем месяце ожидаются затяжные и сильные магнитные бури, причем с первого дня. Календаль бурь составлен с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS научных международных метеорологических лабораторий мира. Февраль начнется одновременно со вспышкой на Солнце, что «ударит» по магнитному полю Земли. Самые ощутимые магнитные бури ожидаются в следующие дни: 1 февраля; …

Февраль будет непростым с точки зрения магнитных бурь, поскольку, по данным сайта Meteoagent, в следующем месяце ожидаются затяжные и сильные магнитные бури, причем с первого дня. Календаль бурь составлен с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS научных международных метеорологических лабораторий мира.

Февраль начнется одновременно со вспышкой на Солнце, что «ударит» по магнитному полю Земли. Самые ощутимые магнитные бури ожидаются в следующие дни:

1 февраля;

7-10 февраля;

19-21 февраля.

Если говорить о силе магнитных бурь, то их К-индекс ожидается на уровне 4. К-индекс – показатель геомагнитной активности и классификатор геомагнитной бури, который описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение 3-часового интервала. Его значение колеблется от 0 до 9, где 9 – самый высокий показатель.

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