Макрон призвал Иран освободить заключенного исследователя и ускорить переговоры по ядерной программе

Макрон также выразил «обеспокоенность» положением другого гражданина Франции, задержанного в Иране, который объявил голодовку в знак протеста против обращения с ним.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к «немедленному освобождению» франко-иранского исследователя, заключенного в тюрьму в Иране.

Об этом сообщает france24.com.

Согласно заявлению французского президента, Макрон сделал заявление в ходе «долгого» телефонного разговора в субботу с президентом Ирана Эбрагимом Раиси. Фариба Адельха , 62-летняя антрополог, находится под стражей в Иране с июня 2019 года. С октября 2020 года она находилась под домашним арестом, но в начале этого месяца была отправлена ​​обратно в тюрьму.

Адельха была приговорена к пяти годам лишения свободы за «сговор» против безопасности Ирана. Французские власти заявили, что ее осуждение является «чисто политическим и произвольным».

Макрон также выразил «обеспокоенность» положением другого гражданина Франции, задержанного в Иране, который объявил голодовку в знак протеста против обращения с ним. Бенджамин Бриер, 36 лет, был приговорен к восьми годам тюремного заключения по обвинениям, которые, по словам его адвоката, были сфабрикованы в шпионаже и пропаганде.

Бриер был арестован в мае 2020 года после того, как сделал снимки в пустынной местности, где фотографирование запрещено, и задал вопросы в социальных сетях об обязательном исламском платке для женщин в Иране.

Франция и другие мировые державы ведут переговоры с Ираном в Вене о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Макрон настаивал на необходимости ускорить переговоры для быстрого достижения ощутимого прогресса.

Ранее Курсор сообщал, что Макрон объявил о создании новых ядерных реакторов.

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