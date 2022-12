Массовый пожар в Камбодже, погибло 19 человек

Массовый пожар в отеле-казино в Камбодже в четверг, 29 декабря, ранил более 60 человек и унес жизни как минимум 19 человек. Это число, как предупредили официальные лица, возрастет после того, как в пятницу возобновятся поиски тел.

Пожар, который начался около полуночи в среду, был потушен более чем через 12 часов, в 14:00 в четверг, утверждает глава отдела информации провинции Бантеймеанчей Сек Сохом. По его словам, более 60 человек получили ранения, и ожидается, что число погибших возрастет, как только спасатели смогут получить доступ к жертвам, которые, как считается, все еще находятся под обломками или в запертых комнатах.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как люди падают с крыши после того, как попали в ловушку пожара в казино и отеле Grand Diamond City в городе Пойпет.

Пожарное агентство Камбоджи разместило видеоматериалы, где слышно, как толпа выкрикивает просьбы о спасении людей, оказавшихся в ловушке на крыше гостиничного комплекса. Также есть кадры падения как минимум одного человека, когда пламя достигло крыши.

«О, пожалуйста, помогите спасти их. Качайте воду, качайте воду!» — кричали зрители.

В Департаменте пожарной безопасности, пожаротушения и спасения утверждают, что слышали крики о помощи в 4 часа утра, исходящие из комнат на 13, 14 и 15 этажах. Из окон внутри комплекса размахивали руками и даже фонариком мобильного телефона.

