Медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон

Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Это явно свидетельствует о том, что прививки не дают защиту надолго. При этом медики говорят, что заявления о «смягчении» Омикрона далеки от реальности.

В Японии медики зафиксировали заметное увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения штаммом Омикрон.

Об этом сообщает издание Express.

Отмечается, что специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы», — приводит издание слова директора медучреждения Акиры Кано.

По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о «смягчении» Омикрона далеки от того, что он видел на практике.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые выяснили, как коронавирус поражает почки.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, у кого в пять раз выше риск заразиться Омикроном.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.