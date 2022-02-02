Медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон

В Японии медики зафиксировали заметное увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения штаммом Омикрон.
Об этом сообщает издание Express.
Отмечается, что специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.
«Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы», — приводит издание слова директора медучреждения Акиры Кано.
По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о «смягчении» Омикрона далеки от того, что он видел на практике.
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