Медики спрогнозировали, что к 2035 году половина людей будет страдать от избыточного веса

Если не принять неотложных мер, то к 2035 году более половины населения Земли столкнется с проблемами связанными с избыточным весом, а во многих случаях — с ожирением.

Об этом говорится в докладе Всемирной федерации по борьбе с ожирением, передает ВВС.

По прогнозам организации, к 2035 году более 50% населения мира столкнется с проблемами, связанными с лишним весом, а у многих это приведет к ожирению, если не будут приняты срочные меры. В основном это касается детей и подростков в странах Африки и Азии, где уровень доходов низок.

Основная причина этого явления заключается в потреблении дешевой обработанной пищи, содержащей различные добавки, вместо полезных продуктов. К примеру, население употребляет дешевую колбасу и сосиски вместо мяса. Другие причины ожирения в этих странах — это отсутствие пищевого контроля, слабая маркетинговая политика, недостаточная осведомленность населения о проблемах с весом и последствиях, а также малоподвижный образ жизни.

По мнению экспертов, расходы, связанные с предотвращением и лечением ожирения, к 2035 году превысят четыре триллиона долларов. Ожидается, что через 12 лет потери мировой экономики, связанные с ожирением, могут составлять до 3% общемирового ВВП. Президент Всемирной федерации по борьбе с ожирением Луиза Бауэр призывает правительства разных стран принять меры уже сейчас, чтобы избежать экономических последствий и разгрузить систему здравоохранения.

В новом докладе Организации Объединенных Наций отмечается, что количество людей, страдающих избыточным весом, превысит 4 миллиарда человек к 2035 году, что на 50% больше, чем в 2021 году. Особенно большой рост ожидается среди детей и подростков в странах Африки и Азии с низким уровнем доходов населения, где потребление дешевой обработанной пищи, содержащей различные добавки, является основной причиной ожирения.

Эксперты предсказывают, что расходы на предотвращение и лечение ожирения в 2035 году составят свыше 4 триллионов долларов, а экономические потери, связанные с ожирением, могут достигнуть 3% ВВП мировой экономики. Президент Всемирной федерации по борьбе с ожирением, профессор Луиза Бауэр, призывает правительства стран начать действовать уже сейчас, чтобы избежать экономических последствий и разгрузить систему здравоохранения.

Однако авторы доклада отмечают, что не обвиняют людей с ожирением в появлении экономических проблем и подчеркивают, что ожирение — это медицинский термин, который описывает значительное превышение индекса массы тела.

Читайте также: диетологи назвали три продукта, который стоит убрать из завтрака.