Microsoft сообщила об атаке вредоносного ПО на государственные сети Украины

Microsoft сообщила, что впервые обнаружила вредоносное ПО в четверг.

Microsoft заявила, что десятки компьютерных систем в неустановленном количестве украинских государственных учреждений были заражены деструктивным вредоносным ПО, замаскированным под программы-вымогатели. Размер ущерба сразу не определился.

Об этом сообщает independent.co.uk.

Атака произошла в момент, когда нависла угроза российского вторжения в Украину, а дипломатические переговоры по урегулированию напряженного противостояния, похоже, зашли в тупик.

Microsoft сообщила, что впервые обнаружила вредоносное ПО в четверг. Это совпало бы с атакой, которая одновременно отключила около 70 правительственных веб-сайтов. Это раскрытие последовало за сообщением Reuters ранее в тот же день, в котором цитируется высокопоставленный представитель службы безопасности Украины, который заявил, что искажение действительно было прикрытием для злонамеренной атаки.

Отдельно высокопоставленный руководитель частного сектора по кибербезопасности в Киеве рассказал, как атака увенчалась успехом: злоумышленники проникли в правительственные сети через общего поставщика программного обеспечения в ходе так называемой атаки на цепочку поставок по образцу российской кампании кибершпионажа SolarWinds 2000 года, нацеленной на правительство США.

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