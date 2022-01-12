Министр иностранных дел Ирана и глава ХАМАСа встретились в Катаре

Глава ХАМАС Исмаил Хания призвал к объединенному фронту исламских, арабских и других стран против Израиля.

Об этом сообщает jns.org.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян во вторник встретился с главой ХАМАС Исмаилом Хание в Дохе. Согласно сообщению, опубликованному иранским информационным агентством Mehr, министр иностранных дел заявил, что Тегеран осуждает «израильский режим, убивающий детей», который поддерживает Запад.

Амир-Абдоллахян также раскритиковал Израиль за то, что, по его словам, было «жестокими преступлениями сионистских оккупантов в Иерусалиме и мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме».

Он также подчеркнул полную поддержку Тегераном законной защиты палестинского народа и групп сопротивления от «оккупации сионистским режимом». Хания поблагодарил Иран за поддержку палестинцев и призвал к объединенному фронту исламских, арабских и других стран против Израиля.

Ранее Курсор сообщал, что ХАМАС угрожает израильским пленным.

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