Мир охватил новый смертельный вирус, жертвами которого могут стать до 75% зараженных

Уже зафиксированы первые жертвы заболевания.

В штате Керала, Индия, ведутся усилия по противодействию новому вспышке смертельного вируса Нипах, который уже унес жизни двух человек, а еще как минимум пять человек заразились.

Об этом пишет "DW".

Сообщается, что школы в затронутом районе были закрыты, несколько поселений объявлены зонами карантина, а также обнаружено 950 контактов, 213 из которых считаются высокорисковыми.

Министр здравоохранения штата Вина Джордж, подтвердила еще одно заражение – медицинский работник в возрасте 24 лет. Также, согласно правительственным СМИ, 9-летний ребенок, зараженный вирусом, находится на искусственной вентиляции легких. Людей призвали не паниковать, а "осторожно относиться к ситуации", чтобы сдержать распространение болезни.

Вирус Нипах (NiV) был впервые обнаружен во время вспышки среди свиноводов в Малайзии в 1999 году. Полагается, что люди заразились вирусом через контакт с заражённым скотом и его выделениями.

По данным Всемирной организации здравоохранения, фруктовые летучие мыши, известные также как "летучие лисицы", являются естественными резервуарами вируса Нипах. Вирус может передаваться от животных к людям или через контакт между людьми. Смертность от вируса Нипах составляет от 40 до 75 процентов.

"Курсор" также сообщал, что в Европе быстро распространяется вирус-убийца под названием Конго-крымская геморрагическая лихорадка. Этот вирус был описан экспертами как самая большая угроза для здоровья населения, в смертность от него может достигать 40%.