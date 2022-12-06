Мировые авиакомпании предупредили о скором росте цен на билеты

Тарифы на авиаперевозки неминуемо вырастут, поскольку авиакомпании меняют технологии и переходят к системе «нулевых выбросов».

Пассажиров авиакомпаний предупредили о скором повышении цен на авиабилеты.

Об этом сообщает The Guardian.

Это связано с вводом новых требований, которые обязывают все предприятия отрасли достичь нулевых выбросов вредных веществ к 2050 году.

Вилли Уолш, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта, призвал к ускорению ввода мер в Европе по увеличению дефицитного производства экологически чистого авиационного топлива (SAF).

В этом году тарифы на авиаперевозки уже поднялись из-за роста цен на традиционное авиационное топливо.

«Нельзя ожидать, что отрасль, получающая в среднем один доллар прибыли с каждого клиента, сможет просто перекрыть рост цен, который мы наблюдаем», — пояснил Уолш.

«В будущем, когда мы увидим рост стоимости углерода… это должно отразиться на ценах на билеты, поскольку отрасль полностью переходит на нулевые выбросы. Авиалинии не могут поглотить возросшие расходы».

Экологические группы утверждают, что повышение стоимости авиаперевозок поможет ограничить выбросы в атмосферу за счет сдерживания роста объемов перевозок.

«В США признают, что экологически чистое авиационное топливо является частью решения проблемы, и они уделяют большое внимание увеличению его производства», — сказал Уолш. При этом он назвал «бессмыслицей» действия ЕС, направленные на то, чтобы обязать аэропорты предлагать все большее количество SAF.

«Ответ Европы на эту проблему наказывает людей», — подвел итоги он.