Мировые запасы зерна снизились до минимума за 10 лет: есть две причины

Эксперты отметили, что до конца урожайного 2022/23 года мировых запасов кукурузы хватит всего на 80 дней потребления.

В скором времени мир может столкнуться с нехваткой зерна, даже несмотря на то, что экспорт продовольствия из Украины частично возобновился, потому что отгрузки все равно малы, а у других крупных производителей урожая меньше, чем предполагалось.

Об этом сообщает Reuters.

Эксперты говорят, что дефицит зерновых связан с двумя причинами: войной, которую на территории Украины развязала российская федерация* и обрушившейся на Европу засухой.

Плохая погода привела к сокращению урожая и снижению запасов, а это грозит голодом в бедных странах мира. Засуха нанесла ущерб Европе и угрожает посевному сезону в Южной Америке.

В Международном совете по зерну отмечают, что в мире будет скоро меньше запасов кукурузы чем было в 2012 году, после последнего глобального продовольственного кризиса, спровоцировавшего беспорядки.

Опасения вызывает и война в Украине, неизвестно, сколько еще стране удастся экспортировать продукции, особенно, если конфликт затянется. Согласно оценкам, Украина в 2022 году соберет от 25 до 27 млн тонн кукурузы по сравнению с 42,1 тоннами в прошлом году. Сейчас поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции из Украины составляют лишь небольшую часть довоенного уровня.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины обратился к Африканскому союзу и заявил, что россия не стремится разблокировать украинские порты — именно из-за этого мировой голод будет только нарастать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!