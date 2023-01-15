«Мисс Вселенная 2022»: кто победил, главные конфузы и скандалы конкурса

Однако конкурс был очень насыщен на различные конфузы и скандалы, по большей мере из-за участия россии*.

Прежде всего стоит отметить, что многие были возмущены в целом тем фактом, что страну-агрессора, которая развязала наибольшую войну на территории Европы после Второй мировой, допустили к участию в таком мероприятии. Особенно неприятно была удивлена представительница от Украины Виктория Апанасенко, которая испугано избегала российскую претендентку на корону.

Стоит отметить, что финал конкурса припал на 14 января — тогда же россия совершила массированную ракетную атаку по Украине, и попала в жилую многоэтажку в Днепре. И украинцы не смогли оставить в покое участницу конкурса из россии и стали поспешно шутить и высмеивать работу и наряды девушки.

Полное видео конкурса можно посмотреть ниже: