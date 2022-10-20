Молот Тора: в Швеции нашли уникальный древний амулет

Археологи во время раскопок в Исбю (Швеция) наткнулась на амулет «молот Тора», который был отлит из свинца в конце 10 века.

Об этом сообщает Ancient Origins.

Длина необычной находки составляет около 3 см. В верхней части амулета просверлено небольшое отверстие для удержания пряжи или веревки. Это наводит археологов на мысль, что молот носили на шее как защитный амулет.

Этот «молот Тора» называют единственным в своем роде, потому что он представляет собой первый подобный молот, когда-либо обнаруженный в округе Халланд. Его носили во время религиозного переходного периода, когда местность начала христианизироваться.

Как отмечают ученые, скорее всего, это было проявлением и желанием не расставаться с асатру — поклонением скандинавским богам, когда христианство достигло Скандинавии.

Таким образом, можно предположить, что около 1000 лет назад некий викинг выступал против христианства. Возможно, он носил этот амулет, чтобы защитить себя, но не от какой-либо доступной ему труппы темных сил из скандинавской мифологии, а скорее, от христиан. Не следует забывать, что для викингов, поклонявшихся пантеону древнескандинавских божеств, христиане и их относительно новый «единый бог» были кощунственными, чужими и злыми перед лицом старых обычаев севера.

Другие артефакты на этом месте включали монеты, относящиеся к древнеримскому периоду и раннему железному веку.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле на горе Проклятия была обнаружена самая древняя еврейская письменность в истории.