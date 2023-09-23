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Мопс-паркурщик благодаря своим трюкам стал известным в Сети

17:20, 23 сентября
Мировые новости
собака фото
Фото: Matthew Henry
У него прям талант.

Пользовательница соцсети ТикТок под ником Marygreen3 поделилась роликом о своем мопсе, который поразил паркурщиков своим трюком. Девушку давно интересовал вопрос: каким образом песик оказывается по другую сторону решетки, которую при его росте перепрыгнуть просто невозможно.

Об этом пишет "storinka".

Установив видеокамеру, она поняла, что короткие лапы ее питомца еще ни о чем не говорят. Главное ― смекалка и храбрость.

В ролике песик сразу после ухода хозяйки совершил отличный прыжок, используя стенку, чем восхитил зрителей. Многие пользователи такой ловкости от мопса не ожидали.

@mr_milothepug Lets go! #pug #pugsoftiktok #dog #dogsoftiktok #puppy #puppiesoftiktok #fyp #foryou #viral #pet #pets ♬ Levitating (feat. DaBaby) - Dua Lipa

Ранее "Курсор" писал, что были названы породы собак, которые не следует заводить семьям с детьми.

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