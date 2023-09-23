Мопс-паркурщик благодаря своим трюкам стал известным в Сети

У него прям талант.

Пользовательница соцсети ТикТок под ником Marygreen3 поделилась роликом о своем мопсе, который поразил паркурщиков своим трюком. Девушку давно интересовал вопрос: каким образом песик оказывается по другую сторону решетки, которую при его росте перепрыгнуть просто невозможно.

Об этом пишет "storinka".

Установив видеокамеру, она поняла, что короткие лапы ее питомца еще ни о чем не говорят. Главное ― смекалка и храбрость.

В ролике песик сразу после ухода хозяйки совершил отличный прыжок, используя стенку, чем восхитил зрителей. Многие пользователи такой ловкости от мопса не ожидали.

Ранее "Курсор" писал, что были названы породы собак, которые не следует заводить семьям с детьми.