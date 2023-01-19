Мозг умирающего человека испытывает покой и эйфорию — исследование

Ученые приблизились к разгадке, что ощущает человек в момент, когда покидает этот мир. Пережившую клиническую смерть люди рассказали, что в последние мгновения жизни почувствовали умиротворение, комфорт и даже спокойствие.

Об этом пишет Science Alert.

Пережившие клиническую смерть люди рассказали, что в последний момент жизни видели:

лица родных;

яркий свет в конце туннеля;

ощущение покидания своего тела;

«парение» над свои телом;

ощущение затягивания в туннель со светом в конце;

духовную встречу с высшим существом, инопланетянами или потерянными близкими.

Физически ощущения человека в момент смерти, как правило, связаны с чрезвычайно болезненными ощущениями: травмами головы, сердечным приступом или остановкой дыхания. Однако психологически мозг отключает ощущение боли, по крайней мере, память о ней. Именно поэтому рассказы о клинической смерти редко сопровождаются воспоминаниями о дискомфорте.

Смерть 87-летнего пациента в 2016 году, мозг которого был подключен к электроэнцефалограмме (ЭЭГ), сопровождалась 15-секундным периодом высокочастотных мозговых волн (гамма-колебаний). Считается, что они играют роль в создании и извлечении воспоминаний. Такие гамма-колебания подобные тем, что возникают у здоровых людей в периоды мечтаний, запоминаний или медитации.

Рассказы об умиротворении перед уходом из жизни подтверждаются и опытами над животными. Ученые провели эксперимент на крысах, в ходе которого в момент смерти животных был зафиксирован выброс серотонина в мозг. Этот нейромедиатор стимулирует приятные ощущения в организме. Специалисты говорят, что таким образом наш мозг может готовить тело к смерти, вызывая у нас чувство эйфории и облегчая боль.