Музей Холокоста позволил американцам прикоснуться к реальным историям еврейской жизни

На новой масштабной экспозиции в американском Музее еврейского наследия посетителям рассказали, как произошла трагедия Холокоста и почему это случилось. Реальные вещи и истории демонстрируют еврейское сопротивление и упорство.

Музей еврейского наследия в Нижнем Манхэттене, США, организовал новую экспозицию «Холокост: Что может сделать ненависть». Новая постоянная выставка открылась на этой неделе и даст возможность прикоснуться к индивидуальным человеческим историям и еврейским жизням, прожитым до, во время и после Холокоста.

Среди экспонатов представлены дневник маленького ребенка, любимая кукла, кулинарная книга с семейными рецептами, табель успеваемости, свиток Торы, тайно переправленный в США, и серебряная ложка, найденная среди обломков концентрационного лагеря.

Организаторы огромной двухэтажной экспозиции площадью 12 тысяч квадратных футов поставили целью пролить свет на события Холокоста, создавая убедительное повествование об этой трагедии, антисемитизме, еврейском сопротивлении и упорстве.

В экспозицию включены 750 индивидуальных предметов и вещей, а также фотографии, свидетельства первых лиц и воспоминания.

Джуди Баумель-Шварц, куратор выставки из университета Бар-Илан, рассказала: «Работа над выставкой стала одним из самых ярких моментов в моей профессиональной карьере».

«Как историк, специализирующийся на Холокосте, я всегда учила своих студентов с помощью реальных документов и историй узнавать, что произошло и почему это произошло».

Ранее «Курсор» сообщал о заявлении делегации ЕС в Израиле: Холокост – пятно, которое не стереть из европейской истории.

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