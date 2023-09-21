Мужчина погиб из-за ошибки Google Maps

Его родственники решили судиться с техногигантом.

В США родственники Филипа Паксона утверждают, что он погиб из-за того, что в компании Google не обновили свои карты.

Об этом сообщает BBC News.

Трагедия произошла в сентябре 2022 года, когда мужчина попытался проехать по поврежденному мосту в Хикори, штат Северная Каролина.

Паксон, у которого остались двое детей, ехал домой после празднования 9-летия своей дочери у друзей и в момент гибели находился в незнакомом районе. Его супруга отвезла двух дочерей домой раньше, а он остался, чтобы помочь убраться.

"Не зная местных дорог, он положился на Google Maps, ожидая, что они безопасно направят его домой к жене и дочерям. По трагической случайности, осторожно ведя машину в темноте и под дождем, он, не подозревая, последовал устаревшим указаниям Google к месту, которое, как позже узнала его семья, в течение почти десяти лет называли "мостом в никуда", и упал в ручей Сноу-Крик, где и утонул", – сказано в заявлении адвокатов семьи.

Отмечается, что местное население неоднократно обращалось в Google, чтобы компания внесла изменения в онлайн-карты после обрушения моста в 2013 году.

В Google утверждают, что уже изучают обвинения. Дело подали в гражданский суд округа Уэйк во вторник.

Также "Курсор" сообщал, что мужчина развелся с женой после того, как случайно увидел ее на снимках Google Maps.