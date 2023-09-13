Мужчина сорвался с 600-метровой горы, но не погиб – как ему это удалось

По словам полицейских, ему "чрезвычайно посчастливилось остаться в живых".

Альпинист сорвался с 600-метрового склона на горе Таранаки (Новая Зеландия), но отделался лишь незначительными травмами.

Об этом сообщает BBC.

Это произошло в субботу, 9 сентября. Мужчина решил подняться на гору на Северном острове, которая считается одной из самых смертоносных гор в стране.

Он находился в составе группы других альпинистов, но неожиданно он сорвался с высоты 600 метров и упал.

"Заметив, как их товарищ-альпинист падает с горы и исчезает из виду, другой член группы спустился вниз, чтобы попытаться его найти", – рассказал полицейский.

Расстояние, преодоленное альпинистом во время падения, эквивалентно высоте башни Абрадж аль-Бейт в Мекке в Саудовской Аравии. Для справки, это одно из самых высоких построек в мире.

Тем не менее мужчине удалось выжить благодаря весенней погоде – лед таял и он упал в "мягкий" снег. По словам правоохранителей, пострадавшему, получившему лишь легкие травмы, "чрезвычайно посчастливилось остаться в живых".

В Совете по безопасности гор отметили, что сочетание сложного и неровного рельефа с погодой создает уникальную среду. Однако лишь одна ошибка путешественников может привести к трагедии.

Отметим, что гора Таранаки не просто так считается смертоносной возвыщенностью. Так, в 2021 году с этого же места упали двое альпинистов, которые, к несчастью, погибли.

Таранаки является спящим вулканом с правильной конусоподобной формой. Его высота составляет 2518 метров. Имея внешнее сходство с горой Фудзи, вулкан послужил фоном в фильме Последний самурай.

Также "Курсор" сообщал, что альпинист упал в глубокую трещину на Эвересте.