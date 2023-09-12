На Амазонке произошла смертельная трагическая авария – в дело вмешались пираньи

На борту находились пять человек.

В Бразилии 38-летний Джонни Хосе Силва да Луз попал в аварию на лодке, после чего его труп нашли с многочисленными укусами пираний.

Об этом сообщает Mirror.

Он управлял лодкой на реке Куяба в Барао-де-Мельгасе (Амазонка), на борту которой находились пять человек. Трех пассажиров спаси живыми, а двух человек, в том числе Силва да Луз, считали первое время пропавшими без вести.

Со временем его останки вытащили из воды и поместили на одну из спасательных лодок. Его тело имело многочисленные укуси пираний. Супруга погибшего была одной из трех выживших. Пассажира другого судна по имени Вагнер Сильва до сих пор считают пропавшим без вести и мертвым.

В военно-морских силах Бразилии отметили, что поисково-спасательная группа была отправлена на место сразу после того, как стало известно об аварии.

"Начато административное производство по установлению причин, обстоятельств и ответственности за событие", – сказано в заявлении.

По состоянию на понедельник, 11 сентября, спасатели продолжали поиски тела Вагнера.

Также «Курсор» сообщал, что в Индии за 2 часа зафиксировали 61 тысячу ударов молнии, вследствие многие люди и животные погибли.