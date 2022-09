На Барбадосе задержали сирийца с поддельным израильским паспортом

Был задержан гражданин Сирии на Барбадосе, который представил пограничнику плохо поддельный израильский паспорт. Так, к примеру, на нем присутствовали штаммы из аэропорта Бен-Гурион, хотя такие марки не используются уже несколько лет в Израиле, а также поддельный паспорт содержал написание слов, которые не имели смысла.

Об этом пишет «The Jerusalem Post».

При этом английская сторона паспорта выглядела почти идеальной, но во всех еврейских словах были незначительные орфографические ошибки. Пограничный контроль на Барбадосе заподозрил неладное и сделал запрос в Институт народонаселения и иммиграции в Израиле и после того, как они признали, что это подделка, у мужчины было найдено сирийское удостоверение личности в его сумках.

В Институте народонаселения и иммиграции заявили, что паспорт является «кандидатом на худшую подделку всех времен».

When you order your passports from Wish.https://t.co/JBgknDKtpD

— The Mossad: The Social Media Account (@TheMossadIL) August 31, 2022