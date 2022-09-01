На Барбадосе задержали сирийца с поддельным израильским паспортом

Этот паспорт уже назвали «худшей подделкой всех времен», поскольку в нем масса ошибок, что видны невооруженным глазом.

Был задержан гражданин Сирии на Барбадосе, который представил пограничнику плохо поддельный израильский паспорт. Так, к примеру, на нем присутствовали штаммы из аэропорта Бен-Гурион, хотя такие марки не используются уже несколько лет в Израиле, а также поддельный паспорт содержал написание слов, которые не имели смысла.

Об этом пишет «The Jerusalem Post».

При этом английская сторона паспорта выглядела почти идеальной, но во всех еврейских словах были незначительные орфографические ошибки. Пограничный контроль на Барбадосе заподозрил неладное и сделал запрос в Институт народонаселения и иммиграции в Израиле и после того, как они признали, что это подделка, у мужчины было найдено сирийское удостоверение личности в его сумках.

В Институте народонаселения и иммиграции заявили, что паспорт является «кандидатом на худшую подделку всех времен».

When you order your passports from Wish.https://t.co/JBgknDKtpD — The Mossad: The Social Media Account (@TheMossadIL) August 31, 2022

Ранее «Курсор» писал о том, что гражданство Израиля можно получить на основании Закона о возвращении или путем поэтапной легализации. Также известно, что может стать причиной отказа в получении гражданства и как действовать после его получения.